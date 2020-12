Na Capital, contemplados da “Nota Premiada” dividem R$ 70 mil

Karine Matos Marquinhos Trad realizou a entrega dos prêmios

Nesta sexta-feira (18) a Prefeitura de Campo Grande realizou a entrega da premiação do 7°sorteio e último sorteio da Nota Premiada de 2020, que aconteceu no mês de novembro, pela Loteria Federal.

A Nota Premiada Campo Grande prevê a distribuição de prêmios àqueles que contratarem serviços consubstanciados em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFS-e emitida por prestadores de serviços estabelecidos no Município, visando incentivar a emissão do documento fiscal.

O primeiro prêmio foi entregue à Angela Salete Scorza ($ 50 mil), o segundo para Fernanda Abrão Ferzik (R$ 15 mil) e o terceiro para Ednay Massami Ueno (R$ 5 mil).

Não terá direito a participação do sorteio: a prestação de serviços realizada por instituições financeiras;o tomador de serviços que não permitir sua identificação na NFS-e; NFS-e de transporte público de passageiros classificado no subitem 16.01, da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar n. 59/2003; NFS-e de transporte público de passageiros efetuados por empresas de taxi e de aplicativos.

De acordo com a PMCG, para a aquisição do cupom eletrônico será levado em conta o somatório dos valores das NFS-e recebidas no período de apuração, na proporção de um cupom eletrônico a cada R$ 20,00 (vinte reais). Os cupons eletrônicos com os números para concorrer ao sorteio terão validade apenas no sorteio para os quais foram emitidos.

Para obtenção do nome de usuário e senha, o tomador de serviços pessoa física deverá se cadastrar no endereço eletrônico disponibilizado no site da Prefeitura Municipal de Campo Grande, com a indicação de CPF, nome completo, endereço, e-mail e telefone.