Mutirão de limpeza deve chegar a bairro de Dourados

A.Frota/Assecom

Um mutirão de limpezas vai ser feito na região do bairro Canaã 3, em Dourados. Sem data ainda definida, a ação deve acontecer até fevereiro, com limpeza de ruas, obras no asfalto e mais.

O mutirão surgiu de uma série de reivindicações feita pela Associação do bairro, entre elas estão: a limpeza de todas as ruas, operação tapa-buracos, poda de árvores, troca de lâmpadas na praça e em todas as ruas, conclusão do asfalto da Rua Mandacaru, colocação de placas de sinalização e reparos nos pontos de ônibus.

A informação foi divulgada pela prefeita Délia Razuk, em reunião com a diretoria da associação de moradores do bairro. Também estavam presentes na reunião José Maria Resende, presidente da associação; o secretário geral Ademir de Almeida de Lima e a conselheira fiscal Elizabeth Espíndola Bezerra.

O presidente da associação ainda pediu para que a população do bairro ajude na ação, juntamente com os funcionários da prefeitura, também lembrou que manter a região limpa depois dos serviços cabe aos moradores.