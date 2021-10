Município de MS recebe mais de R$ 22 milhões em investimentos

Divulgação/Assessoria Município de Amambaí

Município de Amambai, no interior do Estado, recebeu nesta semana 381 cartões que serão destinados a famílias carentes beneficiadas no programa “Mais Social”. Durante visita ao município, o Governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB), repassou 105 títulos para regularização fundiária no Loteamento Vila Cristina e assinou convênios para obras de pavimentação e restauração de diversas ruas da cidade.

Reinaldo Azambuja destaca os principais investimentos realizados no município. “Nós na parceria aqui, principalmente nesses últimos cinco anos e dois anos que eu tive com o prefeito, a gente já fez mais de 100 milhões de investimentos aqui nessa região. Investimentos importantes vocês se lembram da deterioração da rodovia Amambai Caarapó, reconstrução de vias, recapeamento, asfaltamento e a gente agora volta no aniversário dos 73 anos para afirmar, assinar e entregar mais investimentos que são muito importantes. Nós vamos entregar os cartões do Mais Social, programa que nós criamos e que vai atender 100 mil famílias no Mato Grosso do Sul, Amambai será contemplado com 1118 famílias”, explicou o governador.

Em relação ao saneamento básico foram investidos mais de R$ 22 milhões na meta de universalizar o serviço no município, além de novas habitações e a mais atendimento em saúde.

Conforme a administração estadual, o Governo do Estado investiu R$ 106,3 milhões em Amambai, ao longo de sete anos de gestão, investimentos que foram destinados a diferentes setores, como infraestrutura, saúde, educação, segurança, assistência social e trabalho, desenvolvimento econômico e entre outros.