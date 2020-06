Multinacional volta a operar após 30 dias paralisada

Arquivo Unidade fabril da empresa Metalfrio, em Três Lagoas/MS, retomou suas atividades após 30 dias paralisada

A empresa Metalfrio, uma das maiores fabricantes de refrigeradores da América Latina, retomou suas atividades fabris na unidade de Três Lagoas após passar 30 dias paralisada. A unidade havia suspendido suas atividades no dia 20 de maio, devido à queda na demanda, reflexo da pandemia do Covid-19.

As atividades foram retomadas no dia 17 de junho, porém com parte dos funcionários ainda em férias e com a fábrica operando com capacidade reduzida. De acordo com a empresa, estão sendo tomadas todas as medidas necessárias e exigidas por lei para manter todos os colaboradores em segurança. “A Metalfrio é líder de mercado em refrigeração comercial e temos a convicção de que, junto com todos os brasileiros, sairemos desta crise mais fortes e unidos”, afirmou a empresa em nota.

No mês de abril, a unidade demitiu 180 trabalhadores e foi a primeira do setor a dispensar colaboradores. Em maio, a empresa passou a adotar o benefício criado por Medida Provisória, em que utiliza o Seguro Desemprego como complemento salarial para compensar reduções salariais. A medida foi negociada previamente por meio de acordo coletivo com o Sindicato dos Trabalhadores.

A Metalfrio está instalada no município de Três Lagoas desde 2006, e já chegou a empregar mais de mil trabalhadores. Em 2008, a fábrica investiu mais de R$ 22 milhões na expansão da unidade, o que a tornou referência dentro da indústria mundial de refrigeração comercial.