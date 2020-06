MS tem 39 mortes por coronavírus e 4.274 casos confirmados

Tamanho do texto

Em 24 horas foram registrados 110 exames positivos para o novo coronavírus (Covid-19) e duas mortes em Dourados. Ao todo o número de casos confirmados da doença no Estado chega a 4.274, segundo o boletim desta quinta-feira (18).

Dos 4.274 casos confirmados, 1.921 estão em isolamento domiciliar, 2.200 estão recuperados e 119 estão internados, sendo 79 em hospitais públicos e 40 em hospitais privados. Quatro pacientes internados são procedentes de fora do Estado e um paciente internado é de outro país. Ao todo foram registradas 26.054 notificações de casos suspeitos da coronavírus em Mato Grosso do Sul. Destes, 19.216 foram descartados, 21 foram excluídos, 1.232 exames aguardam resultado do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) e 1.332 casos foram notificados e não foram encerrados pelos municípios.