MS registra mais duas mortes por Covid-19

PMC Mortes foram anunciadas no sábado

Mais dois óbitos por novo coronavírus (Covid-19) foram registrados. Com isso o Estado tem 45 vítimas fatais da doença. As mortes foram anunciadas no último sábado (20).

Conforme a Secretaria de Estado de Saúde (SES) a 44ª vítima é um homem de 52 anos, residente de Itaquiraí. Tinha insuficiência renal crônica, diabético e era paciente de hemodiálise. Foi notificado como suspeito de covid-19 em 17 de junho, e o resultado positivo para Covid-19 saiu no mesmo dia. Não houve internação. Faleceu dentro da ambulância no retorno da Hemodiálise, de Dourados para Itaquiraí, na noite de 19 de junho.

A 45ª vítima é um homem de 52 anos, residente de Corumbá. Portador de hipertensão e obesidade. Início dos sintomas em 31 de maio. Notificado como suspeito de Covid-19 em 03 de junho e o resultado positivo saiu em 05 de junho. Ele estava internado desde 06 de junho e faleceu na tarde deste sábado, 20 de junho.

Ao todo em Mato Grosso do Sul registra 8 óbitos em Campo Grande, 5 em Três Lagoas, 2 em Batayporã, 2 em Paranaíba, 1 em Vicentina (também ocorrido no Estado de São Paulo), 11 em Dourados, sendo 1 douradense que morreu em Tocantins, 2 óbitos de Brasilândia, 3 em Itaporã, 1 em Iguatemi, 2 em Rio Brilhante, 1 em Sidrolândia, 1 em Ponta Porã, 3 em Corumbá, 1 em Douradina, 1 em Deodápolis, 1 em Anastácio e 1 em Itaquiraí.