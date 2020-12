MS registra mais de mil casos de Covid-19

Tamanho do texto

Nesta sexta-feira (18) a Secretária de Estado de Saúde registrou 1.076 novos casos. Com isso, o número de confirmados desde o início da pandemia sobe para 119.079. A média móvel indica que o Estado confirmou 1.106 casos diários na última semana. As três cidades com mais confirmações nesta sexta-feira são: Campo Grande (+355), Dourados (+92) e Amambai (+62).

Divulgação/SES Dados são divulgados diariamente

Ainda há 10.399 casos em aberto, sendo 3.812 amostras em análise no Laboratório Central e laboratórios parceiros, e outros 6.587 casos que aguardam a liberação dos resultados pelos municípios. Dos 14.761 casos ativos em Mato Grosso do Sul, 14.113 estão em isolamento domiciliar e 648 em situação de internação hospitalar de leitos clínicos (339) e leitos de UTI (309).

Ao todo nesta quinta-feira, Mato Grosso do Sul soma 119.079 casos confirmados, 2.009 mortes, 102.309 já estão recuperados, 432.260 casos notificados, dos quais 302.782 foram descartados. Há 3.812 testes em análise no Lacen e 6.587 casos sem encerramento pelos municípios.