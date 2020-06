MS registra 2.455 casos de Covid-19

Divulgação ..

Com mais 131 exames positivos para o novo coronavírus (Covid-19) o número de casos confirmados da doença no Estado chega a 2.455, segundo o boletim desta terça-feira (09). Dos 2.455 confirmados, 1.141 estão em isolamento domiciliar, 1.227 estão recuperados e 67 internados, sendo 37 em hospitais públicos e 30 em privados. Dois pacientes internados são procedentes de fora do Estado. Foram registrados 22 óbitos.



Já foram 17.348 notificações de casos suspeitos do novo coronavírus em estes, 13.003 foram descartados após os exames darem negativo e 21 foram excluídos por não se encaixarem na definição de caso suspeito do Ministério da Saúde. Além disso, 387 exames aguardam resultado do Lacen e 1.503 foram notificados e não encerrados pelos municípios