MS controla focos de incêndio no Pantanal e Cerrado

Chico Ribeiro/Portal MS Balanço é referente ao último domingo

focos na região e no Cerrado. O combate conta com apoio dos bombeiros Bombeiros do Estado, Paraná, Mato Grosso e Santa Catarina que atuam entorno da Estrada-Parque e Baía Negra, em Corumbá e Ladário. Também há apoio dos brigadistas do Ibama, ICMbio (Instituto Chico Mendes) e do setor privado, com o apoio da Marinha e do Exército. “Esperamos ainda neste domingo debelar o fogo no Parque Estadual das Nascentes do Taquari”, anunciou o secretário Jaime Verruck, da Semagro (secretaria estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar). “Uma situação bem diferente de uma semana atrás, resultado da pronta ação do governo na estruturação da operação de combate aos incêndios e a chegada das chuvas”, explicou.

No Cerrado, o trabalho segue com um contingente de 150 combatentes, sendo 70 homens do Exército e 60 entre bombeiros de MS e do PR e voluntários. Conforme a assessoria, a estrutura conta ainda com oito aeronaves, sendo duas do ICMbio, três do setor de energia do Estado e outras três bancadas pelo setor de florestas. O Imasul (Instituto de Meio Ambiente e MS) também integra a força-tarefa no monitoramento do Parque do Taquari.

Chico Ribeiro/Portal MS Combate teve ais força com ajuda do Governo Federal

Em Corumbá, no último domingo, houve uma redução de 50% em relação ao sábado, e um em Pedro Gomes. No início deste mês, Corumbá e a região de Cerrado (Alcinópolis, Pedro Gomes e Costa Rica, a Leste do Estado), concentravam mais de mil focos diários.

A força-tarefa prioriza neste momento as ações de combate aos incêndios no Parque do Taquari e na divisa de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso (Norte de Corumbá). “Realizamos um sobrevoo numa área próxima a Poconé (MT), onde ocorrem grandes incêndios, para definirmos as ações de combate aos focos que ocorrem no entorno da Serra do Amolar e no Pantanal do Paiaguás”, adiantou o secretário.

Chico Ribeiro/Portal MS Domingo apresentou redução de 50% nos focos

A rápida ação do governo para o enfrentamento da propagação dos focos, principalmente no Cerrado, foi determinante para o controle da situação. Desde o início da semana foi intensificado o combate aos incêndios com o reforço de um grupo de 29 bombeiros militares vindos do Paraná, distribuídos entre o Pantanal e o Cerrado.

Ajuda do Governo Federal

No dia 14 de setembro, o governador Reinaldo Azambuja decretou situação de emergência ambiental em todo o Estado, medida prontamente homologada pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Com a medida, o governo federal liberou R$ 3,8 milhões ao Estado para custear a operação, incluindo aeronaves, combustível e alimentação aos brigadistas.