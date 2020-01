MPF da Fronteira fecha as portas com medo

Divulgação/Assessoria MPF de Ponta Porã

Ministério Público Federal (MPF) fechou as portas na cidade de fronteira com Pedro Juan Caballero, no Paraguai. O suposto motivo é a violência das facções criminosas.

O MPF fechou o prédio sem esclarecimentos, na última quarta-feira (08). A unidade será transferida para o município de Dourados, porém ainda não há data definida.

A motivação da saída repentina, não foi esclarecida. Sobre a a mudando o MPF apenas informou que será por três anos. “o Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF) decidiu a mudança provisória da PRM de Ponta Porã para a unidade de Dourados, com a validade de três anos. A Associação dos Juízes Federais de Mato Grosso do Sul recorreu da decisão, mas o recurso foi indeferido pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)", conforme a nota divulgada.