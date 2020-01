Motociclista morre em acidente com carreta

Tamanho do texto

Thiago Silva/ F5MS

Uma pessoa morreu em colisão entre uma carreta e uma motocicleta no quilômetro 777 da BR-163, nesta quarta-feira (15), em Coxim



Conforme informações divulgadas pelo portal F5ms, o motociclista estaria fazendo um trajeto de Sonora para Coxim, quando colidiu na traseira de uma carreta.



O motivo do acidente teria sida a distração do piloto, ao olhar o relógio, identificado como Welton Mendes da Silva de aproximadamente 37 anos, ele conduzia uma Yamaha Crosser placa de Coxim.