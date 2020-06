Motociclista morre ao colidir com ambulância

Whatsapp/CoximAgora Caso aconteceu no último sábado

O motociclista Feliciano Diniz Lucena, de 66 anos, morreu após uma colisão com uma ambulância na entrada de Coxim no último sábado (20), no quilômetro 728 da BR-163.

A vítima Lucena pilotava uma motocicleta Honda Titan no sentido Silviolândia – Coxim e ao cruzar a BR-163 foi atingido pela ambulância Mercedes Benz, que pertence à Secretaria de Saúde de Sonora, conduzida por Paulo Henrique Rogerio de Souza, de 37 anos, que trafegava pela rodovia. Conforme o site Coxim Agora, a vítima foi arremessada e não resistiu aos ferimentos, Feliciano chegou a receber os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu e veio a óbito no local do acidente.