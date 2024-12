Sábado de sol no Mato Grosso do Sul

Elaine Oliveira

Neste sábado (28) a previsão é de sol e variação de nebulosidade no Mato Grosso do Sul. Nas regiões onde o tempo ficará mais firme, as temperaturas estarão em elevação, podendo atingir valores entre 34-37°C, principalmente nas regiões sudoeste e pantaneira. Além disso, são esperados baixos valores de umidade relativa do ar entre 25-45%. Essa situação meteorológica ocorre devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo mais quente e seco.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 16-22°C e máximas entre 30-35°C para as regiões sul, leste e sudeste do estado. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 17-24°C e máximas entre 33-37°C. Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 21-24°C e máximas entre 28-33°C.

Em Campo Grande, mínimas entre 21-24°C e máximas entre 31-33°C. Os ventos estarão bem variáveis variando entre o quadrante oeste e sul com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.