Onças-pintadas resgatadas no Pantanal mostram progresso em tratamento no Hospital Ayty

Vivianne Nunes

Capital News



Divulgação Onça Miranda passa por exames no Ayty

Divulgação

Onça Miranda passa por exames no Ayty

O Hospital Ayty, localizado no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), está realizando um manejo crucial para a recuperação das onças-pintadas Miranda e Aitã, resgatadas no Pantanal após serem gravemente feridas pelos incêndios que devastaram a região. Ambos os felinos apresentam sinais de melhora significativa após semanas de tratamento intensivo.

Miranda, a fêmea, tem mostrado uma evolução encorajadora, com as queimaduras nas patas cicatrizando bem. Aitã, o macho, chegou em estado mais debilitado, com lesões de terceiro grau que expuseram os ossos das patas. Apesar disso, ele também está progredindo, embora ainda necessite de medicação constante e vigilância rigorosa.

"Nosso objetivo é devolver esses animais à natureza o mais rápido possível, para que possam continuar suas vidas onde foram encontrados," afirmou Aline Duarte, gestora do CRAS. O tratamento das feridas é essencial para garantir que as onças recuperem a mobilidade necessária para a caça e a fuga, habilidades vitais para sua sobrevivência.

Além das onças-pintadas, outros animais, como filhotes de gatos-palheiros, veados e lobinhos, também estão recebendo cuidados intensivos no CRAS. A alimentação tem sido uma parte vital do tratamento, com Miranda e Aitã recebendo diariamente entre 3 kg e 8 kg de carne bovina e de frango.

Esses resgates foram possíveis graças à Operação Pantanal 2024, que reúne esforços do Grupo de Resgate Técnico Animal Cerrado Pantanal (Gretap), Polícia Militar Ambiental (PMA) e Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama). "A luta pela recuperação de Miranda e Aitã é um lembrete da resiliência da natureza, mas também da fragilidade da vida selvagem," comentou André Borges. A esperança é que esses felinos possam em breve voltar a caminhar livremente pelo Pantanal.