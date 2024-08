Imasul participa de Encontro Nacional sobre Reabilitação de Animais Silvestres em Jundiaí

Vivianne Nunes

Onça Miranda passa por exames no Ayty

O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) marcou presença no 4º Encontro Técnico Nacional de Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres, que começou nesta quinta-feira (23) em Jundiaí, São Paulo. Representando o Estado, Aline Duarte, gestora do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) do Imasul, levou a expertise adquirida à frente do Hospital Veterinário Ayty, o maior hospital de tratamento de animais silvestres da América Latina.

O evento reúne representantes de 22 estados brasileiros e oferece uma plataforma para discutir o papel crucial da reabilitação na preservação dos animais silvestres. Aline Duarte, acompanhada pela médica-veterinária Jordana Toqueto e pela bióloga Márcia Delmondes de Jesus, destacou a importância da troca de experiências e da busca por soluções conjuntas durante o encontro. “Um evento como este é extremamente enriquecedor, pois proporciona a troca de experiências, a análise de protocolos e a possibilidade de contato direto com potenciais parceiros, além de reforçar laços com aqueles com quem já trabalhamos em conjunto", afirmou Aline.

O encontro, que se estenderá até domingo, contará com a presença de representantes de 60 instituições de todo o país. Pesquisadores, especialistas, gestores e profissionais dedicados à conservação da fauna brasileira participarão de palestras, workshops e mesas-redondas, abordando temas atuais no campo da triagem e reabilitação de animais silvestres.

Jordana Toqueto reforçou o valor do evento para o alinhamento de protocolos e a troca de experiências entre os diversos centros envolvidos. “O encontro possibilita o alinhamento de protocolos, troca de experiências entre os Cetas, CRAS e Cetras, e trabalhar em conjunto para possíveis melhorias e estudar como podemos fazer isso", comentou. A bióloga Márcia Delmondes de Jesus complementou, ressaltando a importância de comparar as realidades vividas por diferentes instituições e adquirir novos conhecimentos.

A participação do Imasul, ancorada na expertise do Hospital Veterinário Ayty, sublinha a importância da colaboração entre as instituições presentes, com potencial para gerar avanços significativos na preservação da fauna brasileira. A expectativa é que o encontro fortaleça as redes de cooperação e melhore a eficácia das práticas de reabilitação em todo o país, contribuindo para a conservação das espécies e para o enfrentamento dos desafios que ameaçam a fauna silvestre no Brasil.