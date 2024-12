Domingo de tempo firme e sem possibilidade de chuva

Elaine Oliveira

Capital News



Henderson Ramos/Reportar News ..

Henderson Ramos/Reportar News

..

A previsão é de tempo firme, com sol em Mato Grosso do Sul neste domingo (29). As temperaturas estarão em elevação, podendo atingir valores entre 34-37°C, principalmente nas regiões sudoeste e pantaneira. São esperados baixos valores de umidade relativa do ar entre 25-45%.

Nas regiões norte, leste e bolsão há possibilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada devido a atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Não se descarta que, pontualmente, possam ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 16-22°C e máximas entre 30-35°C para as regiões sul, leste e sudeste do Estado. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 17-24°C e máximas entre 33-37°C. Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 21-24°C e máximas entre 28-33°C.

Em Campo Grande, mínimas entre 21-24°C e máximas entre 31-33°C. Os ventos estarão bem variáveis variando entre o quadrante oeste e sul com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.