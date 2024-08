Campo Grande tem máxima de 28ºC nesta segunda Corumbá amanhece com mínima de 20ºC

Elaine Oliveira

Capital News



Diogo Gonçalves/PMCG Campo Grande

Campo Grande tem mínima prevista de 21ºC e máxima de 28ºC nesta segunda-feira (25). Na região do Bolsão, Paranaíba e Três Lagoas marcam 19ºC inicialmente e chegam aos 38ºC nos horários mais quentes. No município de Coxim, no norte, os valores variam entre 21ºC e 34ºC.

Na região pantaneira, Corumbá amanhece com 20°C e registra 25ºC à tarde, já Aquidauana tem mínima de 19ºC e máxima de 29ºC. Em Porto Murtinho, no Sudoeste do Estado, a temperatura varia entre 16ºC e 22°C.

Em Dourados, a mínima é de 16ºC e a máxima de 26ºC. Anaurilândia, na região Leste, tem 18ºC pela manhã e atinge máxima de 30°C. Nesta sexta, Ponta Porã deve apresentar a mínima mais baixa do dia, marcando 14ºC inicialmente e chegando a 17ºC nos horários mais quentes.