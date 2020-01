Mega-Sena sorteia prêmio de R$10 milhões para este sábado

Marcello Casal Jr./Agência Brasil O sorteio acontecerá as 20 horas

Neste Sábado (11) a Mega-Sena sorteia o prêmio estimado em R$ 10 milhões. As seis dezenas do concurso 2.223 serão sorteadas a partir das 20h (horário de Brasília), 19h horário local, o sorteio acontece no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo. O sorteio é aberto ao público.

Já a Timemania, também terá o resultado divulgado hoje, o Concurso 1431, oferece o prêmio estimado em R$ 24,5 milhões. Os números serão sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) as 20 horas.