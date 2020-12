Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 34 milhões

Marcello Casal Jr./Agência Brasil A Mega-Sena paga o prêmio principal para quem acertar os 6 números sorteados

Nesta quinta-feira (10) a Mega-Sena sorteia um prêmio acumulado de R$ 34 milhões. O sorteio das seis dezenas do concurso 2.326 será realizado, a partir das 19, no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 18h em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa, em todo o país ou pela internet. De acordo com a Agência Brasil o volante, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

Este é o segundo sorteio da Mega-Semana de Natal, que teve concurso na terça-feira (8) e o próximo será no sábado (12).