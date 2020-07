Mato Grosso do Sul tem 161 mortes por coronavírus

Tamanho do texto

Com o registro de oito óbitos e mais 228 exames positivos para o novo coronavírus (Covid-19), o número de mortes sobe para 161 e 13.197 casos confirmados do vírus. Os números é do último balanço da Secretaria de Estado de Saúde.

Dos 13.197 casos confirmados, 4.083 estão em isolamento domiciliar, 8.678 estão recuperados e 285 estão internados, sendo 164 em hospitais públicos e 121 em hospitais privados. Doze pacientes internados são procedentes de fora do Estado.

Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 69.962 notificações. Destes, 51.158 foram descartados, 21 foram excluídos, 2.845 exames aguardam resultado do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) e 2.762 casos foram notificados e não foram encerrados pelos municípios.