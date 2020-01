Mato Grosso do Sul é mais seguro para comunidade transexual

Blog Entre Nós Campo Grande possui um Centro de Referência em Direitos Humanos, Prevenção e Combate a Homofobia

Brasil continua sendo o país com mais assassinatos de travestis e transexuais. Os dados feitos pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra) foi publicado nesta quarta-feira (29.01), no Dia Nacional da Visibilidade Trans.



Conforme o documento, 124 pessoas trans foram assassinadas em 2019. Em segundo lugar, o México reportou metade do número de homicídios, em relação ao Brasil. o Mato Grosso do Sul ocupa a vigésima primeira posição no ranking dos estados brasileiros pela taxa de assassinatos de pessoas trans a cada 100 mil habitantes.



Em Campo Grande, o Centro de Referência em Direitos Humanos, Prevenção e Combate a Homofobia (Centrho), é destinado ao atendimento psicossocial e jurídico ao público LGBT, dentre eles é feito o acompanhamento e orientação no processo de transição de gênero e retificação do nome junto aos cartórios.