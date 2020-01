Maternidade de Maracaju começa tomar forma

Chico Ribeiro/Portal MS Obra segue em ritmo estabelecido em cronograma

A maternidade de Maracaju será entregue no 2° semestre deste ano. Início da construção da unidade só foi possível após parceria do Governo do Estado com a Prefeitura Municipal e a bancada federal de Mato Grosso do Sul no Congresso. Ao todo, R$ 1,5 milhão será investido na edificação da maternidade, sendo R$ 1 milhão do Governo do Estado e R$ 500 mil de emenda parlamentar do então deputado federal Geraldo Resende – hoje secretário de Estado de Saúde.

Depois de pronta, a unidade hospitalar terá 525 metros quadrados de área construída, distribuídos entre salas de pré e pós-parto, enfermagem, pós-enfermagem e mamografia, além de consultórios ginecológicos. Conforme divulgado pela assessoria, outra compromisso assumido pelo governador foi a aquisição de equipamentos para o Pronto Socorro do Hospital Soriano Corrêa da Silva, que também está em construção com recursos municipais e federais, de emendas parlamentares – R$ 1,8 milhão destinadas por Geraldo Resende e Waldemir Moka, quando eram deputado e senador, e R$ 1 milhão da prefeitura. O Estado vai contribuir com o aparelhamento da estrutura.