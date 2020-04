Máscaras caseiras podem ajudar a evitar transmissão da doença

Máscara caseira

Com a disseminação do novo coronavírus por todos os estados do país e a falta de máscaras para reduzir a transmissão da doença, muitas pessoas começaram a produzir as suas próprias, com diferentes tipos de tecidos. Com isso, o Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, explica que essas máscaras feitas em casa podem ajudar a combater a propagação do coronavírus.

“Servem perfeitamente bem e têm função de proteção tão boa quanto qualquer outra. E vocês podem fazer a reutilização, lavar com hipoclorito, ou podem até mesmo usar descartável”, afirma Mandetta.

De acordo com o ministro da Saúde, essas máscaras são uma proteção para as pessoas que precisam sair do isolamento ao mesmo tempo que ajuda o Governo a abastecer os profissionais de saúde com equipamentos mais poderosos.

“O pessoal que está na parte de menor contato, que fica mais na questão do isolamento social – mais no distanciamento –, mas que precisa do reforço de barreira por conta da profissão, por conta da atividade. O que a gente acha também que vai ser mais uma das condicionantes para que a gente possa abastecer o sistema de saúde e ao mesmo tempo manter um padrão social equilibrado”, diz o ministro.

É importante destacar que as investigações sobre as formas de transmissão do coronavírus ainda estão em andamento, mas a disseminação de pessoa para pessoa, ou seja, a contaminação por gotículas respiratórias ou contato, está ocorrendo. Qualquer pessoa que tenha contato próximo, em cerca de um metro, com alguém com sintomas respiratórios está em risco de ser exposta à infecção.