Marquinhos Trad busca recursos com a Caixa de R$ 8,2 milhões para asfalto

Chico Ribeiro/ Governo do Estado Três bairros deverão ser beneficiados, sendo eles, Nashville, Portal Caiobá e North Park.

Em janeiro, a Prefeitura de Campo Grande deve assinar o contrato com a Caixa Econômica Federal para garantir a liberação de aproximadamente R$ 8,2 milhões para a execução de 5 ,5 km de pavimentação nos bairros: Nashiville, Portal Caiobá, North Park.

O asfalto no bairro Nashiville, na região urbana do Anhanduizinho, deverá reconduzir um projeto de 2008. Onde foram garantidos R$ 3.231,000,00 além da contrapartida de recursos próprios para execução de 1,4 km de asfalto, beneficiando as ruas Ademar Sobral, Maria Chinzarian, Florestan Fernandes, Hipólito Cassiano, Avenida Osmar de Andrade, José Maria de Souza, Chames Fraia, Ronald de Carvalho e Francisco Otaviano.

Já no Portal Caiobá, região urbana do Lagoa, os recursos serão destinados para atender cerca de 1,7 km de pavimentação. Com a destinação de R$ 2,306 milhões. Serão asfaltadas as ruas Ilha de Marajó, Diógenes Inácio de Souza e Jerumita Maria de Souza.

Por fim, no bairro North Park, na saída para Rochedinho serão asfaltados cerca de 2,4 km de pavimentação das Ruas do Boadeiro, Ushuaia, Quito, Ponta Arena, Abrolhos, Caracas, Mar Del Plana, La Paz e Bahia Branca. Com o investimento previsto de R$ 3,378 milhões.

Além destas obras, com a emenda parlamentar de R$ 1 milhão, será construída uma ponte de concreto de 20 metros de extensão sobre o Córrego Limpo na CG-0 40, que atende os assentamentos Conquista e Sucuri.

Os recursos foram empenhados na Superintendência de Desenvolvimento do Centro Oeste (Sudeco) e no Ministério do Desenvolvimento Regional. Depois da assinatura do contrato, as obras serão licitadas.