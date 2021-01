Marcelo Iunes lamenta falecimento do padre Pascoal Forin

Tamanho do texto

Reprodução/Facebook Prefeito decreta luto de 3 dias no município em respeito ao líder religioso.

Neste domingo (10), o prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes, lamentou o falecimento do padre Pascoal Forin. O líder religioso era admirado pelos trabalhos desenvolvidos principalmente às crianças e famílias carentes da região. O padre de 84 anos faleceu em Campo Grande por complicações provocadas pela Covid-19.

Marcelo Iunes destacou a trajetória abnegada do padre Pascoal e todo o legado deixado por ele, não apenas para a comunidade católica mas para toda cidade, “Padre Pascoal deixou seu nome escrito na história da nossa cidade. Sua fé e sua dedicação são exemplos que jamais serão esquecidos”, declara Iunes.

Por fim, o líder do Executivo municipal decretou luto oficial de três dias na cidade.

Padre Pascoal Forin, nasceu na Itália, o sacerdote chegou em Mato Grosso do Sul em 1959. Atualmente se dedicava ao projeto social do Centro de Apoio à Infância e Juventude (CAIJ), localizado no bairro Cristo Redentor.