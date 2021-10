Mais de 400 pessoas foram vacinadas em ação itinerante

Divulgação/PMCG Divulgação/PMCG

Ao todo, 483 pessoas aproveitaram a ação para colocar a vacina em dia, sendo 169 vacinadas com a primeira dose, 215 com a segunda e 99 com a terceira. Mais de 400 pessoas foram vacinadas contra a Covid-19 durante ação itinerante realizada nesta sexta-feira (01) em um supermercado no Bairro Nova Lima.

As ações itinerantes devem ser intensificadas nas próximas semanas a fim de contemplar, principalmente, as pessoas que ainda não tomaram nem ao menos a primeira dose.

“A nossa proposta é realizar ao menos duas ações por semana em locais de grande circulação de pessoas e comunidades mais afastadas. É um trabalho de busca ativa que visa oportunizar o acesso da população e atingir aqueles que por alguma razão ainda não se vacinou”, destaca o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho.

De acordo com a assessoria, o objetivo é levar a vacinação a bairros de maior vulnerabilidade e locais de grande circulação de pessoas, como os supermercados, shoppings e feiras, facilitando o acesso da população à vacina e, consequentemente, ampliar a cobertura vacinal do Município.