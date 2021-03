Mais de 37,5 mil pessoas foram abordadas pelas barreiras sanitárias

Divulgação/ PMCG

O pontos de intervenção têm registrado um fluxo diário de aproximadamente 6,2 mil pessoas entrando na Capital em veículos com placadas do interior e de fora do Estado. Em seis dias de funcionamento, as barreiras sanitárias implantadas pela Prefeitura de Campo Grande em quatro pontos estratégicos dos principais acessos ao Município como medida de prevenção à Covid-19 abordaram mais de 37,5 mil pessoas e identificaram 35 casos suspeitos.

Do dia 11 ao dia 16 de março foram contabilizados 18.714 veículos e 37.514 pessoas abordadas nos quatro pontos durante o período de funcionamento. Durante os seis dias, foram identificadas 35pessoas que relataram ou apresentaram sintomas leves, como febre, dor de cabeça e coriza. Todas foram orientadas a procurarem um serviço de saúde.

As intervenções estão ocorrendo diariamente, entre 07h e 17h, nas saídas para Cuiabá, Sidrolândia, São Paulo e Três Lagoas, onde há um fluxo maior de veículos vindo dos municípios do interior e de fora do Estado.

Durante as abordagens é realizada uma triagem prévia de todos os passageiros e motoristas dos veículos que entram na cidade por estes pontos, seguindo protocolo de biossegurança. Posteriormente é feita a desinfecção dos veículos.

Caso o motorista ou passageiro apresente ou relate algum sintoma suspeito, o mesmo será orientado a procurar imediatamente o serviço de saúde. De acordo com a assessoria, o trabalho conta com o apoio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Guarda Civil Metropolitana (GCM), Polícia Rodoviária Federal, Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Polícia Militar e todas as secretarias municipais.