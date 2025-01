Apostas de Mato Grosso do Sul levam quadra de R$ 1,3 mil em sorteio da Mega-Sena

Viviane Freitas

Capital News



Anderson Ramos / Capital News Em Mato Grosso do Sul, 26 apostas acertaram a quadra e receberam prêmio

Neste sábado (4), as Loterias Caixa realizaram sorteios no Espaço da Sorte, em São Paulo-SP, com grandes prêmios em disputa. Na Mega-Sena, concurso 2811, os números sorteados foram: 8, 27, 36, 37, 39 e 45.

Em Mato Grosso do Sul, 26 apostas acertaram a quadra e receberam R$ 1.320,87. O prêmio principal da Mega-Sena não teve vencedor e acumulou para R$ 8,5 milhões no próximo sorteio.

Na Lotofácil, concurso 3285, quatro apostas fizeram os 15 acertos. Além disso, nove apostas em MS acertaram 14 dezenas e ganharam prêmios que variaram de R$ 1.271,82 a R$ 2.543,64.

Outras loterias, como a +Milionária, Timemania e Dia de Sorte, não tiveram vencedores em Mato Grosso do Sul. A +Milionária acumulou para R$ 35 milhões e será sorteada novamente no dia 8 de janeiro. A Timemania, com prêmio de R$ 1,6 milhão, também acumulou e está estimada em R$ 2 milhões para o sorteio de 7 de janeiro. O prêmio do Dia de Sorte, de R$ 150 mil, acumulou e está estimado em R$ 430 mil.

O próximo sorteio da Mega-Sena e das outras loterias promete prêmios ainda maiores.