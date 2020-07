TJMS Juizado de Trânsito de Campo Grande já fez 600 atendimentos durante a pandemia

No começo das medidas de restrição por conta da pandemia do novo coronavírus, o Juizado de Trânsito de Campo Grande alterou seu formato de trabalho, auxiliando a população com a van estacionada diretamente na sede do juizado. Hoje, uma van está em circulação, garantindo assim o atendimento também pelas ruas da cidade, das 7 às 19 horas, todos os dias da semana.

Além disso, depois das 19 horas, o serviço permanece em funcionamento exclusivamente na sede do juizado, onde há a presença de um conciliador até as 22 horas para a elaboração de acordo e registro de boletim de ocorrência. Desde o início da quarentena até o dia 30 de junho, foram realizados 614 atendimentos pelo Juizado de Trânsito, entre conciliações e sessões.

Houve a redução de duas para uma van em circulação e a redução do horário de circulação desta. Ocorrências acionadas das 19 até as 22 horas são atendidas somente na sede do juizado.

Aquele cidadão que não conseguiu realizar o chamado, ou se dirigir pessoalmente à sede no momento da ocorrência, está sendo orientado a adotar procedimentos para abertura de ação no Juizado de Trânsito.

Então, se você se envolveu em um acidente de trânsito sem vítimas, e deseja acionar o Juizado de Trânsito, o primeiro passo é ligar para 0800 647 1333.

A sede do Juizado de Trânsito está localizada na Rua Antônio Correa, 85, entre as ruas Rui Barbosa e Pedro Celestino, cerca de 50 metros da Av. Fernando Corrêa da Costa.