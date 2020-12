Juiz de MS morre em São Paulo

Divulgação/TJMS Juiz Rubens Witzel Filho

Juiz Rubens Witzel Filho, titular da 1ª Vara Criminal de Dourados, morreu na noite desta terça-feira (22) no apartamento para onde havia ido passar as festas de final de ano, em São Paulo.

Witzel, que já havia passado pela Comarca de Maracaju, havia assumido a vaga deixada pela juíza Dileta Terezinha que pediu remoção para a 7ª Vara Cível e dali chegou a desembargadora do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), conforme a site Dourados News. Ele era natural de Sorocaba-SP, tinha 53 anos de idade e era casado com Samira de Santana, com quem teve dois filhos (Atualizada às 22h10 para acréscimo de informações)

Confira a nota de pesar do TJMS:

Com pesar, informamos o falecimento do juiz Rubens Witzel Filho, da 8ª Vara Cível de Dourados, na noite desta terça-feira (22). A família informará posteriormente local de velório e sepultamento. Deixa a esposa Samira e os filhos Arthur e Vitor.