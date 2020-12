Jornalista Nicanor Coelho faleceu nesta quinta em Dourados

Divulgação Nicanor Coelho foi o primeiro correspondente do Capital News em Dourados

O jornalista e escritor Nicanor Coelho, que atualmente fazia parte da equipe da comunicação da Prefeitura de Dourados, morreu de infarto fulminante na tarde desta quinta-feira (17). Muito conhecido em toda a região da Grande Dourados, Nicanor teve passagens pelas principais redações de Mato Grosso do Sul e foi o primeiro correspondente do Capital News no Interior e assumiria a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Rio Brilhante em 2021. Ele também fazia assessoria para políticos da região e integrava a Academia Douradense de Letras e as. Nascido em 2 de outubro de 1968 em Fátima do Sul, tinha 52 anos.

Nicanor seguia de carro pela Rua Oliveira Marques, perto da Escola Estadual Presidente Vargas, quando parou o veículo, desceu e foi até uma empresa pedindo socorro, reclamando de forte dor no peito e caiu no chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e os socorristas fizeram reanimação. O jornalista chegou a ser intubado e levado ao hospital, mas chegou morto.

Câmara de Dourados

A Câmara de Dourados, através do presidente Alan Guedes (Progressistas), manifestou profundo pesar pela morte do jornalista. Segundo a Câmara, Nicanor foi um dos expoentes do jornalismo douradense e também grande incentivador das artes e da cultura, sendo responsável pela edição e publicação de centenas de obras literárias.

Sindicato

O Sinjorgran (o Sindicato dos Jornalistas Profissionais da Região da Grande Dourados) informou ter recebido com pesar a notícia do falecimento do jornalista Nicanor Coelho.

Nicanor fez parte da primeira diretoria do Sinjorgran (1989-1992), compondo depois outras diretorias. Também foi fundador da Academia Douradense de Letras (ADL).

“O profissional dedicou anos de seu talento a órgãos de imprensa e instituições públicas e privadas de Dourados e região. Mesmo com sua partida, fica o legado de memoráveis produções e registros que marcam a história local e regional. Aos familiares e amigos, nossos sentimentos e solidariedade”, afirma o sindicato.