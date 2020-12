Jornalista Guilherme Zurutuza morre após complicações da covid

Tamanho do texto

Reprodução/Facebook Guilherme Villalba Zurutuza Filho

Jornalista Guilherme Villalba Zurutuza Filho, 64 anos, morreu na noite de ontem (30), no hospital El Kadri, em Campo Grande. O jornalista estava internado desde o dia 8 deste mês, precisou ser entubado no dia 15. Guilherme também sofreu com um quadro de anemia, e precisou de transfusões de sangue.

A filha Villalba Anahi Zurutuza, disse por meio de uma publicação que o pai, "nosso passarinho voou, foi assoviando em direção ao céu. Acometido pela covid-19, desde o dia 8 de dezembro, ele lutou como um verdadeiro guerreiro, nas palavras dos médicos que comunicaram, no findar da noite desse dia 30, o falecimento de Guilherme Villalba Zurutuza Filho, um homem nobre, sem igual. Filho, pai, avô, tio, marido, amigo, jornalista. Cumpriu todas as missões que lhe foram dadas neste plano. Agora, olha por nós lá do alto. Vai viver o novo ano e a eternidade cercado de anjos e ao lado de Deus",diz a publicação.

A família vai seguir os protocolos de segurança e o sepultamento será no cemitério Parque das Primaveras.

Zurutuza trabalhou no Diário da Serra, comandou a comunicação do governo do Estado durante as gestões dos ex-governadores Wilson Martins e André Puccinelli, e atualmente tinha assumido a direção de jornalismo da CBN Campo Grande.

Confira o texto de Anahi na integra:

A família informa que a despedida seguirá os protocolos de segurança impostos pela situação de pandemia e se solidariza com todas as outras que perderam seus amores para a doença.