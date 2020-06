JBS detalha plano de biossegurança para conter avanço da Covid-19

A.Frota/Assecom Prefeita Délia Razuk recebe representantes da indústria JBS que detalham ações desenvolvidas para a contenção do avanço da Covid-19

A empresa JBS apresentou nesta segunda-feira (22) para a Prefeitura de Dourados o Protocolo de Biossegurança para previnir a disseminação da covid-19 entre os seus funcionários. O encontro foi agendado pela prefeita Délia Razuk (PTB).

Também participaram da reunião as secretárias municipais de Saúde, Berenice Machado e de Desenvolvimento, Patrícia Donzelli; o procurador geral do Município, Sérgio Henrique Martins de Araújo; o médico Frederico Weissinger de Oliveira, porta voz do Comitê de Gerenciamento de Crise do Covid-19; além de representantes da Guarda Municipal e outros segmentos da Prefeitura envolvidos no combate à Pandemia.

O gerente local da JBS, Dirceu Rech afirmou que o protocolo foi elaborado pelo Hospital Albert Einstein e está sendo cumprindo à risca pela indústria, que emprega cerca de quatro mil trabalhadores em Dourados.

Dirceu estava acompanhado de uma equipe multidisciplinar que desenvolve uma série de ações para conter o avanço do coronavírus, além de fazer o acompanhamento pessoal de cada funcionário da empresa testado positivo para a doença.

A prefeita Délia Razuk afirmou que é muito importante este estreitamente de relações com a JBS porque a população tem cobrado muito da Prefeitura uma posição sobre os casos de infectados na indústria. “Está de parabéns a JBS pelas ações desenvolvidas pela indústria que é uma das maiores empregadoras do município”, disse a prefeita.