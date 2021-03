Janeiro encerrou com abertura de 3,4 mil empregos em Mato Grosso do Sul

Edemir Rodrigues/Portal do MS Funtrab

Mato Grosso do Sul fechou janeiro com saldo positivo na geração de empregos. Conforme os dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), no primeiro mês de 2021 foram criados 3.483 postos de trabalho, resultado de 19.455 admissões e 15.972 desligamentos.



O saldo foi positivo para todos os setores com destaque para o de serviços (+1.504 postos de trabalho), seguido pelo comércio (+793), indústria (+485), construção (+452) e agropecuária (+249).



No panorama regional, 60 municípios mais contrataram do que demitiram. Se destacam neste cenário Campo Grande (+1.196), Dourados (+493), Três Lagoas (+447), Chapadão do Sul (+294), Aparecida do Taboado (-129), e Coxim (+109). Por outro lado, 19 municípios sul-mato-grossenses mais desligaram do que admitiram fechando janeiro de 2021 com saldo negativo. Entre eles estão Caarapó (-127), Fátima do Sul (-121) e Bataguassu (-103).



Ainda segundo o balanço, em 2020, o Estado fechou o ano passado com saldo positivo na geração de empregos e fechou 2020 como o 9° estado que mais contratou apesar da pandemia da Covid-19. O acumulado para o ano foi de 14.173 novas vagas de emprego formal.