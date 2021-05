Jacaré é capturado em centro de educação infantil

Tamanho do texto

Divulgação/PMA Animal foi encaminhado para o Cras

Um jacaré de 1,5 metros foi capturado dentro de um Centro de Educação Infantil de Campo Grande pelos Policiais Militares Ambientais (PMA). Os agentes foram acionados por funcionários informando que encontraram um jacaré amordaçado nas dependências do CEI.



Segundo a PMA, o animal foi capturado com uso de cambões e o colocou em uma caixa de contenção, o animal aparentemente apresentava ser vítima de maus tratos pois foi encontrado amordaçado e com uma das patas amputadas. O jacaré foi encaminhado para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) para acompanhamento médico veterinário.