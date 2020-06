Itaporã registra primeiro óbito por Covid-19

Divulgação Prefeitura de itaporã Divulgação Prefeitura de itaporã

Na noite deste domingo (07), por meio de transmissão online, a Prefeitura de Itaporã confirmou a primeira morte por novo coronavírus (Covid-19). A vítima é uma mulher, de 63 anos, que possuía histórico de outras comorbidades, como hipertensão e diabetes.

Segundo as informações da prefeitura a mulher teria tido contato com um membro da família em Dourados, que trabalha com viagens e esteve no Nordeste na semana passada.

Conforme a Prefeitura de Itaporã, a família comunicou que a vítima teve sintomas gripais, mas não procurou nenhuma unidade de saúde. Após a morte da mulher os demais familiares estão em isolamento familiar.