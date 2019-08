Irmãos ficam feridos no Globo da Morte

Divulgação/Diário Corumbaense Circo Hermamos Rodrigues está na estrada há 40 anos

Um casal de irmãos de 30 e 27 anos ficaram gravemente feridos após um acidente no Globo da Morte do Circo Hermanos Rodrigues, em Corumbá, na última segunda-feira (19).



A mãe dos feridos, Litania Rodrigues disse, segundo o Diário Corumbaense, os dois dupla passa bem. “Eles já sofreram queda, às vezes o pneu fura, arrebenta a corrente, entre outras coisas. Essa foi a primeira vez que um acidente aconteceu durante a apresentação deles, foi um susto tremendo, sofreram alguns ferimentos, mas estão bem”, afirmou.



Os motociclistas, que são irmãos, colidem no Globo da Morte, uma estrutura de ferro redonda utilizada para manobras radicais com motorizados. No impacto, eles sofreram ferimentos pelo corpo, foram atendidos pela equipe do Serviço Móvel de Urgência e Emergência (SAMU) e depois removidos ao pronto-socorro de Corumbá.



Ela ainda ressaltou que a filha foi quem se machucou mais. “Ela já estava com a mão fraturada, mas nada que a impedia de se apresentar. Agora, machucou a região do joelho, ombro, clavícula e ainda levou ponto na cabeça. Já o meu filho sofreu lesões na região da bacia e alguns hematomas pelo corpo”, falou frisando que no Globo da Morte os dois artistas já se apresentaram com até cinco pessoas



Quatro décadas

O Circo Hermamos Rodrigues está na estrada há 40 anos, conforme revelou Litania Rodrigues. O picadeiro pertencia ao pai dela, descendente de espanhol e que faleceu há pouco tempo, porém a família resolveu prosseguir.





