Investimento: Delegacia de Dourados é reformada

Divulgação/PCMS Investimento do Governo na segurança de Dourados é de R$ 6 milhões

A 2ª Delegacia da Polícia Civil do município está ganhando cara e fachada novas, por meio do Governo do Estado, via Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). O objetivo é melhorar as condições de trabalho dos servidores, para que tenham condições de oferecer um atendimento mais adequado e eficiente ao público.

Segundo o titular da unidade, delegado Francis Flávio Tadano Freire, os reparos na 2ª DP foram determinados pelo secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira. A revitalização está em ritmo acelerado e inclui pintura e reparos da fachada, adaptação de um depósito de drogas e colocação de gradil na parte externa da 2ª DP. Segundo a Polícia Civil, mesmo com as adequações que estão sendo realizadas pela Sejusp, o atendimento ao público continua normal na 2ª DP de Dourados. A previsão é que os reparos sejam concluídos em até 60 dias.

Para o secretário de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, os mais de R$ 6 milhões em investimentos feitos pelo Governo do Estado em Dourados, representam um marco para a segurança pública. “Permite prestarmos um melhor serviço para toda a população de Mato Grosso do Sul e do resto do país, já que a maioria dos grandes carregamentos de drogas, de contrabando e de armas, que tem como destino os estados vizinhos ou outros continentes, são apreendidos na região de Dourados e esses investimentos validam e reconhecem esse trabalho”, assegura Antonio.

Além do 2º DP, está sendo realizados levantamentos e estudos para revitalizar os prédios da 1ª Delegacia e da Delegacia Regional de Polícia Civil de Dourados (DRP de Dourados). Entre outras adequações, estão previstas para a 1ª DP a modernização da recepção e a implantação de um parlatório, visando melhorar a segurança no atendimento aos presos. Já para a DRP há previsão de substituição dos pisos, instalação de rampas de acesso, corrimãos e adaptação de sanitários, melhorando a acessibilidade e modernizando a unidade.