Indisponível linhas telefônicas do Fórum de Coronel Sapucaia indisponíveis

Divulgação/TJMS Fórum de Coronel Sapucaia

Desde da tarde de ontem (08) as linhas telefônicas (67) 3483-3210 e 3483-3211 do Fórum de Coronel Sapucaia não estão funcionando. Conforme o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) até o restabelecimento da comunicação, os interessados podem entrar em contato através do telefone (67)3483-3212 e dos e-mails "csa-direcao@tjms.jus.br" ou "csa-1v@tjms.jus.br".