Ilumina Pantanal: Programa inicia na região da Nhecolândia

Tamanho do texto

Divulgação/PMC Instalação da rede elétrica

Programa Ilumina Pantanal foi iniciado nesta sexta-feira (28), na região pantaneira da Nhecolândia, serão instaladas redes de energia elétrica em 2.167 propriedades isoladas nos municípios de Corumbá, Aquidauana, Coxim, Ladário, Miranda, Porto Murtinho e Rio Verde de Mato Grosso. O intuito do programa é viabilizar a instalação de energia elétrica nas regiões afastadas de Mato Grosso do Sul.

De acordo com a prefeitura de Corumbá, 77 das novas unidades consumidoras receberão modelo tradicional de transmissão de energia elétrica e as outras 2.090 serão por meio do sistema de energia solar.

Corumbá foi escolhida para receber as primeiras ações do programa, que prevê atendimento a grandes, médias e pequenas propriedades até 2022, também serão atendidos a população ribeirinha e povos tradicionais da região pantaneira. Conforme a assessoria, cerca de 90 mil quilômetros quadrados receberão a nova cobertura, área territorial que corresponde quase ao tamanho de Portugal, e é superior aos países da Dinamarca e Holanda juntos

Secretário-adjunto de Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Corumbá, Luciano Leite destaca que a instalação dos sistemas não será cobrada aos proprietários, contudo os moradores da região precisarão pagar a tarifa social todos os meses, pelo valor médio de R$ 30.

“Na Nhecolândia, a Energisa está com quatro equipes de cinco homens cada uma. Essa é a primeira região atendida pelo Ilumina Pantanal”, explicou o secretário via assessoria.

O Programa Ilumina Pantanal é promovido por meio da parceria entre o Governo do Estado e Energisa e conta ainda com o apoio institucional da Prefeitura de Corumbá. A concessionária de energia elétrica investiu cerca de R$ 134 milhões na projeto.