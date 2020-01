Idoso estava perdido em rodoviaria de Bauru

Tamanho do texto

Reprodução/Instagram Populares fazem campanha em redes sociais para ajudar idoso

Moradores encontraram um idoso identificado como Manoel Rodrigues perdido na rodoviária de Bauru, sem condições de voltar para casa.



Segundo o Edição MS, o idoso comentou com os moradores, ser de Coxim, morador de sítio chamado Santa Cruz. Mais informações apontam que durante uma viagem para corrigir seu marca passo, o senhor foi roubado, sendo levado até seus documentos pessoais.



Manoel possui dois filhos, Rodrigo Gabriel Rodrigues e Claudete Aparecida Rodrigues. Sem conhecer ninguém na cidade, nem ter dinheiro para comer, a população começou a se mobilizar para lançar uma campanha para ajudá-lo a reencontrar sua família.



Qualquer informação a respeito do idoso deve ser enviada para as polícias locais, tanto de Bauru, quanto de Coxim.