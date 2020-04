HU de Dourados aprova plano de atendimento para Covid-19

Divulgação/HU Hospital Universitário disponibiliza 180 leitos para atender pacientes com a Covid-19

O Hospital Universitário, vinculado à Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) é uma das referências na macrorregião para o atendimento hospitalar de pacientes graves acometidos pela Covid-19. Diante da necessidade de contenção da disseminação do novo coronavírus, causador da doença, e da necessidade de suporte hospitalar para pacientes críticos, a gestão do hospital publicou nesta semana o Plano de Contingência elaborado pelo Comitê de Gerenciamento de Crise da instituição.

Com propostas de adequação de espaço físico e o estabelecimento de protocolos, normas e procedimentos, o plano visa otimizar a força de trabalho assistencial, bem como garantir a adequada segurança dos profissionais que estarão à frente dos atendimentos aos pacientes com a Covid-19.

O documento detalha os fluxos para atendimento aos pacientes que chegarem ao HU de Dourados, seja via regulação ou por demanda espontânea, especialmente porque o hospital é também a única referência na macrorregião para gestação de alto risco, UTI neonatal, UCI neonatal, UTI pediátrica, e possuir porta de urgência e emergência na linha materno-infantil.

O Plano de contingência está dividido em duas fases, sendo a fase inicial deflagrada a partir da ocorrência de casos suspeitos de contaminação pelo novo coronavírus no hospital. Pelo plano, a capacidade hospitalar instalada é de 180 leitos, sendo 26 leitos destinados exclusivamente a pacientes em isolamento.

Faça sua parte

É importante ressaltar que as orientações sobre quando e onde procurar ajuda permanecem as mesmas. Se você está com coriza, fique em casa. Se tiver coriza e febre, permaneça em casa, mas observe outros sintomas. Se estiver com coriza, febre e tosse, vá à Unidade de Saúde do seu bairro. Se apresentar coriza, febre, tosse e falta de ar, procure um hospital ou a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA).