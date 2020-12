Hospital Regional recebe mais dez leitos de UTI

Governo do Estado/Divulgação Entrega foi neste domingo

Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) ativou na tarde deste domingo (06) mais leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), com isso o Hospital passa para 110 leitos de UTI. Com os novos leitos Foi traçada uma estratégia conjunta entre SES, SESAU e HRMS para viabilizar profissionais de saúde para o funcionamento dos leitos. Foi feita uma escala médica viabilizando o início imediato de dez leitos, totalizando 110 leitos de UTI para o atendimento à população.



O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, se reuniu com o secretário municipal de Saúde de Campo Grande, José Mauro Filho, a diretora presidente da Fundação Serviços de Saúde do Estado De Mato Grosso do Sul (Funsau/HRMS) , Rosana Leite, antes da entrega,para tratar sobre medidas emergências para a abertura de novos leitos no Hospital e operacionalizar a entrada dos pacientes no HRMS a fim de não permitir que nenhum paciente fique sem assistência.



Também participaram da reunião a diretora geral de atenção a Saúde da SES, Marielle Alves Correa, os superintendentes da SESAU, Eliana Delanora e Eduardo Rodrigues, os Diretores do HRMS, Danilo Vasconcelos, Enfermeira Ana Paula Borges e Ana Paula Cangussu.