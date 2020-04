Hospital e PM recebem R$ 362 mil da Justiça para enfrentar Covid-19

Divulgação Tribunal de Justiça de MS

A 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande autorizou a destinação de R$ 362 mil em penas pecuniárias para entidades no combate ao novo coronavírus.

O Hospital São Julião, que atua na retaguarda ao combate com novos leitos e compra de equipamentos, vai receber R$ 244,3 mil. Além disso, foram liberados outros R$ 118,8 mil ao Primeiro Batalhão da Polícia Militar de Campo Grande adquirir luvas, máscaras e álcool em gel que serão utilizados pelos policiais.

O Hospital São Julião deverá comprar equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde e a criação de novos leitos hospitalares. Além disso, os recursos são necessários em razão do furto de fios de cobre e equipamentos do poço artesiano do hospital, no último dia 25 de março.