Hospital de Cirurgias amplia número de atendimentos

Divulgação/assessoria Ao pacientes a SES orienta procurarem as unidades de saúde de sua cidade para a realização da consulta inicial

Atendimento do Hospital Regional de Cirurgias é disponibilizado aos moradores da macrorregião da Grande Dourados, compreendida por quatro microrregiões: de Dourados, de Nova Andradina, de Naviraí e de Ponta Porã, totalizando 33 cidades.

O hospital ampliando o número de atendimentos para a população de 33 cidades da região. Inicialmente, serão ofertadas, mensalmente 208 cirurgias, 800 consultas, 100 exames de colonoscopia e 100 de endoscopia. “O Hospital já tem um atendimento de excelência. Agora vamos aumentar o número dos procedimentos para que a população seja atendida com mais rapidez”, salienta o secretário estadual de Saúde Geraldo Resende.

Conforme a assessoria, a microrregião de Dourados é compreendida pelos municípios de Caarapó, Deodápolis, Douradina, Dourados, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Itaporã, Jateí, Laguna Carapã, Rio Brilhante e Vicentina.

A microrregião de Nova Andradina é composta pelas cidades de Anaurilândia, Angélica, Batayporã, Ivinhema, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul e Taquarussu.

Os municípios Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Juti, Mundo Novo e Naviraí compõem a microrregião de Naviraí; as cidades de Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Ponta Porã, Sete Quedas e Tacuru são integrantes da microrregião de Ponta Porã.

Aos pacientes, a SES orienta procurarem as unidades de saúde (postos de saúde) de sua cidade para a realização da consulta inicial e, uma vez indicado o procedimento, deverão ser encaminhados pelo Município para o Hospital de Cirurgias, situado à Rua Coronel Ponciano, 3233, em Dourados.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 3378-3501, 3378-3513, 3378-3515 e 3378-3575, no CORE com Ed Carlos ou Ana Cláudia Formiga; ou no Núcleo Regional de Saúde de Dourados, pelo telefone 3421-4672 (Rua Hilda Bergo Duarte, 940, Jardim Caramuru, Dourados).