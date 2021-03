Hospital da Vida recebe doação de respiradores

Divulgação/Assessoria Respiradores irão auxiliar o sistema de saúde do município

Hospital da Vida de Dourados (MS), recebeu na última sexta-feira (26) a doação de três respiradores para auxiliar o município no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Os equipamentos foram doados pela empresa JBS por meio de seu programa de responsabilidade social, “Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”.

Segundo a empresa desde 2020 foram entregues a instituições de saúde do município uma ambulância; 75 bombas de infusão; 60 camas clínicas; 45 monitores de sinais vitais; 15 camas de UTI; 12 macas hospitalares de transporte; seis eletrocardiógrafos com carrinho; três cardioversores; e mais de 190 mil Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como aventais, luvas de procedimento, máscaras cirúrgicas e N95, toucas e viseiras faciais. Conforme a assessoria, também foram entregues 20 mil máscaras de tecido para as comunidades.

De acordo com a JBS, em setembro do ano passado a empresa realizou a ampliação da Unidade de Pronto Atendimento Médico (PAM), na Vila Industrial. Foram investidos R$ 720 mil, que possibilitaram ao espaço de 180 m², 11 novos leitos de enfermaria, um quarto para isolamento e 12 camas com colchão, sete aparelhos de ar-condicionado e um gerador de energia nas unidades.

Em dezembro do ano passado, a empresa entregou a revitalização do Centrinho do Hospital da Missão Caiuá, com 20 leitos de internação e atendimento médico a casos de Covid-19 entre indígenas da região. Também foram investidos R$ 110 mil em reformas de três enfermarias, farmácia, depósito, cozinha, abrigos, banheiros e lavanderia e outras benfeitorias, como troca de madeira e substituição de forro dos telhados, revisão hidráulica com troca e instalação de tubulações em banheiros e lavanderia, substituição de portas e vidros quebrados. A JBS forneceu os materiais de obra e toda a estrutura necessária para a revitalização do prédio.

Em Mato Grosso do Sul, a JBS doou R$ 10 milhões para o Estado e R$ 11 milhões para 16 cidades sul-mato-grossenses.