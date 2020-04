Hospital da Vida deve ter estrutura exclusiva para Covid-19

Divulgação/PMD Hospital da Vida conta com 20 leitos de UTI e ventiladores mecânicos

O Hospital da Vida, em Dourados, deve ter uma nova estrutura nos próximos dias para atender exclusivamente pacientes contagiados com o novo coronavírus. Foi o que afirmou o médico Frederico Oliveuira Weissinger, porta-voz do Comitê de Gerenciamento de Crise do Coronavírus, montado pela Prefeitura Municipal. A cidade tem, segundo boletim deste sábado (4), seis casos confirmados, sendo que metade deles estão internados e a outra parte em isolamento domiciliar.

Em entrevista coletiva virtual transmitida pelas redes sociais da Prefeitura, Weissinger disse que o HV teria, após essa reestruturação, dois setores, mantendo o atendimento regular. “Estamos estudando uma possível divisão do hospital em duas partes, uma para pacientes confirmados com Covid-19 e a outra para atender a situações de trauma e demais patologias, que não estejam relacionadas com o coronavírus”, explica o médico.

Leitos x ventiladores

Segundo matéria do Dourados News, a cidade, que atende pacientes de todo a região, dispõe de 80 leitos em unidade de terapia intensiva (UTI) e 76 ventiladores mecânicos, considerando hospitais públicos e privados.

No detalhamento apresentado pelo médico, o Hospital da Vida Intensive Care tem 20 leitos de UTI e 20 ventiladores, o Hospital Universitário tem 14 leitos e ventiladores, o Hospital Evangélico tem dez leitos e 12 ventiladores. Todos esses à disposição do Sistema Único de Saúde (SUS). Já pelo sistema privado de saúde, o Hospital Evangélico dispõe de sete leitos de UTI e sete ventiladores mecânicos, o Hospital Santa Rita tem dez leitos e sete ventiladores, mesma quantidade do Hospital do Coração, e o Hospital da Cassems são sete leitos e ventiladores.