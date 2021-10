Hospital Auxiliadora recebe R$ 1,5 milhão de emenda

Divulgação/Assessoria

Em Brasília (DF), a senadora Soraya Thronicke (PSL/MS) recebeu esta semana, uma comitiva do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora de Três Lagoas (MS), que foi agradecer os recursos no valor de R$ 1,5 milhão enviados por meio de emendas individuais ao longo dos últimos anos pela parlamentar. “A defesa da saúde pública de qualidade é uma das minhas bandeiras e tenho destinado recursos para essa área tão crítica de Mato Grosso do Sul. Sei da importância do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora para Três Lagoas e região e, por isso, desde 2019 procuro enviar emendas para atender as demandas dessa unidade de saúde, que é essencial para a população da costa leste do meu Estado”, declarou.

Em nome da diretora-geral do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, Irmã Nilda Cavalcante, o diretor-executivo Marco Antônio Calderon, agradeceu o apoio da senadora Soraya pela destinação dos recursos que estão ajudando no custeio da instituição, principalmente, durante a pandemia. “Esse recurso destinado pela senadora significou muito para o nosso hospital, que é filantrópico e necessita de emendas parlamentares para continuar funcionando. Em 2019, a emenda de R$ 1 milhão ajudou no pagamento do 13º salário dos nossos funcionários, pois, devido ao cenário de pandemia, nossos recursos caíram e, graças a Deus, a senadora olhou por nós”, ressaltou.

A gerente de qualidade do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, Daniela Mekaru, detalhou que o recurso de R$ 1,5 milhão destinado pela senadora Soraya Thronicke foi aplicado no custeio hospitalar (R$ 1 milhão), na aquisição de 27 camas hospitalares e 9 monitores multiparâmetros (R$ 300 mil) e na compra de um raio-x portátil e dois computadores (R$ 200 mil). “Os equipamentos contemplaram a área de internação da unidade de saúde e atende os municípios da Costa Leste como Água Clara, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Brasilândia, Cassilândia, Inocência, Paranaíba, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Três Lagoas”, informou.