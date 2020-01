Homem fratura perna tentando segurar segurar carroceria

Reprodução/ PC de Souza Nelson foi encaminhado para o Pronto Socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura

Homem sofre acidente, enquanto tentava segurar a carroceria de um caminhão com a própria perna, fraturando o fêmur e ficando com edemas. O caso ocorreu na tarde desta quarta-feira (22), na zona rural de Coxim



Conforme o Edição MS, o homem é identificado como Nelson Ferreira da Silva, de 42 anos. Ele estava trocando o eixo do caminhão e como a estrada estava alagada a areia começou a ceder fazendo com a carroceria caísse.



Ele tentou segurar com a perna o objetivo, sofrendo a fratura.



Depois de ser socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a vítima foi enviada ao Pronto Socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura.