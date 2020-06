Homem é multado em R$ 5 mil. por desvio de rio

Divulgação/PMA Caso aconteceu na segunda-feira

Polícia Militar Ambiental (PMA) de Jardim multou um homem de 46 anos em R$ 5 mil por derrubada de matas ciliares para desviar água do rio Nioaque para sua chácara. Caso aconteceu na quinta-feira (29).

No local, no município de Nioaque, a 10 km da cidade, os Policiais verificaram que o proprietário derrubou vegetação de matas ciliares do rio e fez uma escavação de 15 metros da área protegida, implantando canos para retirar água do rio Nioaque para sua chácara. Tudo era realizado sem autorização ambiental, conforme a PMA. As atividades foram interditadas. Acusado também responderá por crime ambiental, com pena prevista de um a três anos de detenção e foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.